Ambiente caluroso y lluvias con descargas eléctricas en Veracruz

julio 21, 2026

Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y en interacción con canales de baja presión en el interior de México, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y noroeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente y centro del país. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas del norte de México, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos del monzón mexicano sobre los estados del noroeste del país

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de julio de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y noroeste), Michoacán (sur) y Guerrero (suroeste y costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de julio de 2026:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (centro y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (este y oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte, este y oeste), Jalisco (norte y suroeste), Colima, Michoacán (noroeste y suroeste), Querétaro (norte), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste y suroeste), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 21 de julio de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco (costa sur), Puebla, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas (este).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Campeche y Quintana Roo; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Tabasco y Yucatán.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; cielo parcialmente nublado a medio nublado; ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y templado en el suroeste del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 55 km/h en zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado el oeste de Baja California y noroeste de Baja California Sur. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el centro de Baja California Sur, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Viento del oeste y noroeste de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y noreste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como originar encharcamientos, inundaciones, deslaves y visibilidad reducida; asimismo, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Sinaloa. Dichas lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en sus sierras. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el oeste y noroeste de Sonora, así como en el norte de Sinaloa. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sonora; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sinaloa y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en su costa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido en sus costas, así como en la mayor parte de Colima y en el sur de Michoacán, siendo frío en zonas serranas del noreste de dicho estado. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán (sur) y lluvias fuertes en Jalisco (sur) y Colima, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit. Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido en sus costas, así como en el noroeste de Guerrero y en el istmo de Tehuantepec, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en costas de Guerrero y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (suroeste y costa); y puntuales fuertes en Chiapas (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca. Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), y de dirección variable con vientos y rachas de igual intensidad en el este de Chiapas; así como viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en Veracruz y despejado a medio nublado en Tamaulipas y Tabasco. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en sus zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en el centro y noroeste de Tamaulipas, y templado en la zona montañosa de Veracruz. Lluvias con intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y Tabasco. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y de componente este con vientos y rachas de igual intensidad en zonas de Veracruz; así como vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas de Campeche. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región. Lluvias con intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche y Quintana Roo; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte y este de Chihuahua, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Durango y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, siendo de dirección variable con vientos y rachas de igual intensidad en zonas de Chihuahua; así como vientos de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Durango y Aguascalientes.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en Tlaxcala y zonas serranas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, siendo templado a cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Vientos de dirección variable en la región, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Puebla; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Paz (Quemado), B.C.S. 76.0; Iztapalapa (Cárcel de Mujeres), Cd. de Méx. 39.0; Mérida, Yuc. 34.0; Los Reyes Acaquilpan (La Caldera), Edo. de Méx. 31.2; Gómez Farías, Tamps. 12.0; Morelia, Mich. 2.0; Satevó (Boca del Río), Chih. 1.0; Culiacán, Sin. 0.8; Sombrerete, Zac. 0.7; Tlaxcala, Tlax. 0.3; y Tepic, Nay. 0.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Victoria, Tamps. 41.2; Arriaga, Chis. 40.9.; Monterrey, N.L. 40.0; Ciudad Constitución, B.C.S. y Piedras Negras, Coah. 39.5; Hermosillo, Son. 39.0; Mérida, Yuc. 38.6; Torreón, Coah. y Valladolid, Yuc. 38.0; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 28.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 6.2; Pachuca, Hgo. 9.8; Tlaxcala, Tlax. 10.0; Puebla, Pue. 12.4; San Cristóbal de las Casas, Chis. 13.2 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 13.4.