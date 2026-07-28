Repetir el examen de admisión de la UNAM es la opción más viable para solventar el problema: Dr. Héctor Hernández

julio 28, 2026

Redacción/Xalapa. Luego de la polémica surgida tras la suspensión del examen de ingreso y por lo tanto de las inscripciones, el Dr. Héctor Hernández Bringas comentó al respecto que no se tuvieron los debidos cuidados en los mecanismos de control en el examen de admisión, por lo que se trata de una decisión mal tomada y debió atenderse a tiempo.

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