Ordena Nahle al OIC que revise listado de becas deportivas del IVD

julio 28, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El Órgano Interno de Control (OIC) será el encargado de revisar el listado de becas deportivas que otorga el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y verificar la razón de la suspensión por tres meses a un grupo de 500 atletas, informó la gobernadora Rocío Nahle García.



La mandataria de Veracruz, cuestionada en torno a la manifestación en el Parque Juárez de Xalapa del 7 de julio, donde atletas y entrenadores denunciaron la suspensión de becas por más de 3 meses, indicó que se reunió con el director del IVD, Crisanto Grajales Valencia.

Ante la denuncia se solicitó al Órgano Interno de Control que entrara al Instituto Veracruzano del Deporte para revisar quiénes son atletas, quiénes reciben y quienes no becas.

“Y sí estas personas (que se manifestaron) son atletas y necesitan la beca por qué no les está llegando, porque el IVD tiene una relación de atletas de todo el estado que sí tienen una beca, eso le pedía al Órgano Interno de Control”.

Nahle García detalló que Crisanto Grajales le mostró la lista de beneficiarios de becas de deportes convencionales y adaptados en diferentes disciplinas, mismas que se revisarán y se darán informes el próximo 8 de agosto.

Y es que, dijo, se han estado atendiendo las necesidades de los deportistas, incluso, indicó que recientemente se adquirieron autobuses exclusivos para el transporte de deportistas y de personal de cultura.

“Se compraron unos camiones exclusivos para transportar a deportistas y personal de cultura, están los camiones. Le comenté, hemos comprado camiones, hacer una revisión porque es una lista muy grande, que lo haga el OIC para ver si estas personas efectivamente son acreedores a la beca, porque no la han recibido”.