Acusan desabasto de medicamentos para personas con VIH en Veracruz

julio 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del Grupo Intersectorial de VIH, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Veracruz señalaron que, además del desabasto de medicamentos e insumos, existe una falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y las organizaciones civiles que apoyan en la prevención y atención de esta enfermedad.

Jairo Guarneros, integrante del grupo, afirmó que, pese a que la gobernadora instruyó a la Secretaría de Salud establecer un diálogo con el sector, hasta el momento no han sido convocados.

«La gobernadora nombró directamente a nuestra vocera, la doctora Patricia Ponce, y le dio la instrucción a la Secretaría de Salud de atender al grupo intersectorial, pero de eso hacia acá no ha habido el menor contacto con la Secretaría de Salud», señaló.

Explicó que las organizaciones han trabajado durante años en campañas de detección oportuna, prevención y acompañamiento de personas con VIH, utilizando incluso recursos propios.

«Lo único que buscamos es coadyuvar. Nunca le hemos pedido un solo peso al Gobierno del Estado; al contrario, ponemos nuestros propios recursos para hacer las campañas», expresó.

Guarneros lamentó que con la actual administración de la Secretaría de Salud nuevamente se les haya cerrado el acceso a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), lo que, dijo, dificulta el trabajo conjunto.

Indicó que la participación de las asociaciones civiles ha sido clave para realizar pruebas rápidas de detección, promover el uso correcto del condón y acercar información preventiva a distintos sectores de la población.

Así, hizo un llamado a que las autoridades retomen el diálogo y aprovechen la experiencia de las organizaciones para fortalecer las acciones de prevención y atención del VIH en el estado.

«Requerimos que las declaraciones se concreten en hechos y que volvamos a sentarnos a la mesa para compartir diagnósticos y ver cómo contribuimos a frenar esta situación», dijo.