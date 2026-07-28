Exigen a CFE tarifas justas e infraestructura eléctrica en comunidades

julio 28, 2026

Juan David Castilla

La crisis en el servicio eléctrico y las fallas constantes en diversos municipios del estado han dado la razón a los movimientos sociales que por años han exigido infraestructura digna y tarifas justas, aseveró Jorge Morales Barradas, vocero del movimiento de resistencia civil “La Leyenda de Chucho el Roto”.

Al cumplir más de 18 años de lucha social en representación de miles de familias veracruzanas, el activista señaló que los recientes apagones registrados en la entidad, incluso en la capital Xalapa y municipios conurbados, comprueban la urgencia de atender la falta de inversión histórica en las líneas de transmisión, distribución y transformadores de potencia por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Anteriormente nos decían que no teníamos la razón; muchas autoridades lucharon por quitársela al pueblo, pero con las evidencias actuales y los constantes apagones es una realidad insostenible», afirmó Morales Barradas.

El vocero de «Chucho el Roto» consideró como un paso positivo los recientes anuncios emitidos por la Directora General de la CFE, Emilia Calleja, así como por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para destinar recursos a la modernización de la red eléctrica, la instalación de nuevos transformadores y la atención prioritaria a sectores vulnerables como los planteles educativos.

Morales Barradas enfatizó que el crecimiento poblacional en colonias y comunidades ha sobrepasado la capacidad de transformadores que llevan décadas sin recibir mantenimiento o sustitución, provocando sobrecargas sistemáticas.

Por otra parte, la organización insistió en que mantendrán las gestiones ante el Congreso de la Unión y las instancias federales para que la energía eléctrica sea elevada al rango de derecho humano en la Constitución.

Asimismo, subrayó que la reclasificación de las tarifas eléctricas para el estado de Veracruz no puede postergarse más, debido a los impactos del cambio climático y las elevadas temperaturas registradas en la entidad, las cuales han superado los 40 grados centígrados en diversas regiones.

Reconocemos que las propias autoridades ya no pueden ocultar la problemática, pues se habla de más de 70 municipios afectados por fallas. Vamos a seguir proponiendo e insistiendo para que a las familias veracruzanas les vaya bien y cuenten con una tarifa justa y un servicio de calidad», concluyó el vocero.