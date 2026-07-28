La extorsión telefónica sigue afectando a familias y empresarios; necesario reforzar la denuncia

julio 28, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La extorsión telefónica sigue siendo la forma de delito que más afecta a comerciantes y familias en Veracruz, afirmó el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre Steffano.

Durante su visita a Xalapa para la firma del Pacto por la Competitividad y la Justicia Económica, reconoció que la denuncia anónima al 089 ha permitido reducir su incidencia.

«Con la denuncia anónima a través del canal 089 se ha venido disminuyendo ese tipo de extosión toda vez que el ciudadano común muchas veces sí realiza el reporte y estos generan investigaciones por parte de las centrales», añadió.

Reconoció que Veracruz se encuentra entre las entidades con un alto número de denuncias por extorsión telefónica, aunque aclaró que en muchos casos las llamadas no provienen del estado, sino que son realizadas desde otros puntos del país.

«El tema telefónica abarca ya más del 80 % del territorio nacional y Veracruz es de los estados que tiene un alto índice de denuncia derivado de la extorsión telefónica», añadió.

También alertó sobre el robo de identidad a través de redes sociales y plataformas digitales, otro delito que afecta a los negocios.

De la Torre Steffano refirió que, aunque las cifras nacionales muestran una disminución en la incidencia delictiva, todavía queda camino por recorrer para su erradicación.