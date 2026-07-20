Taxistas piden operativos para sacar a vehiculos particulares que ofrecen servicio de transporte

julio 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Líderes taxistas exhortaron al gobierno del estado que todos los días se realicen operativos para detener a los carros particulares que ofrecen servicio de transporte.

Refirieron que en el estado no solo operan vehículos ofreciendo servicio de manera irregular, sino taxis clonados, por lo que las acciones de vigilancia son necesarias.

«Queremos pedirle a la gobernadora que diario, diario, en todo el estado de Veracruz, en las 20 delegaciones regionales salgan a hacer su operativo para detener porque aparte de haber carros particulares también hay carro clonados pintados de taxi haciendo ese servicio de manera irregular», dijo el secretario general del Sindicato de Taxistas Miguel Alemán, Guillermo Celaya de Jesús.

Los líderes taxistas insistieron en su llamado para ser considerados en las mesas de diálogo para regularizar a través de modificaciones en la ley, el uso de aplicaciones que anunció la gobernadora Rocío Nahle García.

«Estamos pidiendo la inclusión en las mesas de trabajo, no es miedo, estamos pidiendo que se regule todo lo que está irregular, pero que vaya encaminado a respetar la ley», agregó.

Y es que insistió en que se trata de una competencia desleal por lo que mientras no quede plasmado en la legislación, se trata de una irregularidad.

«Es una competencia desleal no puede ser que con un carro particular, que cualquiera lo tiene, digan ya voy a prestar un servicio, si por eso tenemos una ley y todo quien infringe la ley tiene que ser infraccionado, así sencillamente nada por fuera de la ley», agregó.