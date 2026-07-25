UNAM suspende temporalmente inscripciones a licenciatura por revisión del examen de admisión

julio 25, 2026

Redacción.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió de manera provisional los trámites de entrega de documentos e inscripción para el ciclo escolar 2026-2027/1 de nuevo ingreso a licenciatura.

La medida fue anunciada luego de los cuestionamientos surgidos por presuntas irregularidades en el Concurso de Selección de Ingreso 2026, el primero realizado de forma generalizada en línea. Entre las dudas planteadas por especialistas y aspirantes se encuentra un incremento atípico en los puntajes obtenidos, lo que motivó una revisión del proceso.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la creación de una Comisión Técnica de expertas y expertos, la cual analizará el desarrollo del concurso y emitirá conclusiones y recomendaciones antes de que la Universidad reanude las inscripciones.

En un comunicado, la UNAM señaló que la suspensión busca garantizar certeza a todos los aspirantes y asegurar que el proceso se lleve a cabo con apego a la Legislación Universitaria y a los principios de integridad académica. Asimismo, informó que la reanudación de los trámites será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales.