Reparación de fuga en línea de conducción permitiría restablecer el servicio de agua en Xalapa la próxima semana

Reparación de fuga en línea de conducción permitiría restablecer el servicio de agua en Xalapa la próxima semana

julio 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La reparación de la fuga registrada en la línea de conducción que abastece de agua a un sector de Xalapa avanza y podría quedar concluida el próximo lunes, lo que permitiría comenzar con la normalización del suministro en las colonias afectadas, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

La edil explicó que el desperfecto se localiza en la tubería que proviene de la zona de Puebla y atraviesa Perote, por donde se conduce parte del agua que llega a la capital veracruzana.

«Tenemos una fuga grande en la línea de conducción que viene de Puebla, pasa por Perote. Estuvo ahí antier el director de CMAS y esperamos que el lunes quede; es justo la línea de conducción, la tubería que abastece ese sector», señaló.

Indicó que esta situación ha reducido la cantidad de agua que ingresa al sistema de distribución de la ciudad, por lo que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) ha tenido que reforzar el servicio mediante pipas y realizar ajustes en los tandeos para atender a la población.

La presidenta municipal confió en que una vez concluida la soldadura de la tubería, el abastecimiento comience a recuperarse de manera gradual.

«Esperamos que el lunes quede soldada la tubería y podamos tener el abastecimiento normal, porque esto hace que no tengamos el agua que llega comúnmente todos los días y nos ayuda a distribuirla por Xalapa», comentó.

Explicó que el sistema de distribución opera por gravedad, por lo que el agua llega primero a las zonas bajas y posteriormente a las partes altas de la ciudad, lo que ocasiona que algunas colonias deban esperar varias horas para recibir el servicio una vez que se abren las válvulas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier problema relacionado con el suministro, a fin de que el Ayuntamiento y CMAS puedan atender los casos mediante pipas o reforzando los tandeos.

«Le pido a la población que, si tienen problemas en el tandeo o ya tienen varios días sin agua, por favor hablen a CMAS o a la Presidencia Municipal para que nosotros podamos cubrir con pipas o reforzar ese tandeo para que tengan agua», expresó.