Zelenski advierte sobre posible ataque masivo ruso en las próximas 48 horas

julio 25, 2026

Redacción.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó que los servicios de inteligencia ucranianos y sus aliados detectaron preparativos de Rusia para lanzar un nuevo ataque de gran escala contra territorio ucraniano en las próximas 48 horas. Ante esta amenaza, pidió a la población mantenerse atenta a las alertas antiaéreas y acudir a los refugios cuando sea necesario.

La advertencia se produce un día después de un ataque con misiles rusos contra la región de Kiev que dejó al menos 10 muertos y cerca de un centenar de heridos, además de nuevos bombardeos en Sloviansk y otras ciudades del este del país. Las autoridades ucranianas reforzaron las medidas de protección civil y mantienen en máxima alerta a sus sistemas de defensa aérea.

Mientras tanto, Zelenski confirmó que Ucrania también realizó ataques de largo alcance contra instalaciones militares y logísticas en territorio ruso, incluyendo depósitos de combustible, una refinería y embarcaciones utilizadas para el transporte de carga militar, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto.