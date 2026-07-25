Refuerzan fumigación y descacharrización en Xalapa para prevenir casos de dengue

julio 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Ante el incremento de las lluvias y las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Xalapa intensificó las jornadas de fumigación, descacharrización y concientización en colonias y escuelas, informó la directora de Salud Municipal, Vianet Martínez Cabrera.

La funcionaria explicó que las brigadas realizan un trabajo previo de información antes de acudir a cada colonia, con el propósito de que la ciudadanía prepare los objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

«Visitamos las colonias, se realiza perifoneo previo de la visita, se da información a la gente que vive en esa zona y dos días después hacemos el recorrido de la descacharrización. La población empieza a sacar las llantas, las cubetas que ya no sirven y todo traste que pudiera acumular agua y que pueda ser un índice para la creación de los mosquitos», explicó.

Martínez Cabrera reconoció que todavía hace falta fortalecer la cultura de la prevención, pues muchas personas no realizan de manera constante la limpieza de patios y azoteas; sin embargo, destacó que cuando las brigadas llegan a las colonias sí encuentran disposición por parte de los vecinos.

«Sí, hay falta de cultura, pero aún así la gente sí participa. Sabemos que también tenemos que redoblar nosotros el trabajo, hacer más concientización, pero sí hay participación», afirmó.



Además de las acciones en las colonias y congregaciones, el municipio mantiene campañas informativas en planteles educativos, principalmente de nivel primaria, donde se busca que niñas y niños identifiquen los riesgos que representan los recipientes con agua estancada.

La directora señaló que una de las estrategias es el programa «Juanito Cazador de Larvas», mediante el cual, de forma dinámica, se enseña a los estudiantes cómo prevenir la proliferación del mosquito.

«No solo trabajamos en las colonias y congregaciones, también se trabaja a nivel escuela. Hay un programa que se llama Juanito Cazador de Larvas, es muy dinámico y ahí se les va enseñando a los niños. Entonces sí hay una participación de la población», comentó.