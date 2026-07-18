Lluvias en Veracruz se acercan al promedio histórico; Papaloapan concentra las mayores precipitaciones

julio 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las mayores acumulaciones de lluvia registradas en Veracruz durante lo que va de 2026 se han presentado en la parte alta de la cuenca del Papaloapan, así como en las cuencas de Tecolutla, Nautla, Misantla, La Antigua, Coatzacoalcos y Tonalá, informó la jefa de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes.

Wxplicó que, del 1 de enero al 16 de julio, las precipitaciones han mostrado un comportamiento favorable y mantienen al estado con un déficit de apenas entre 10 y 12 por ciento respecto al promedio histórico.

«Del primero de enero al 16 de julio vemos las zonas donde más ha llovido, que viene siendo la parte alta de la cuenca del Papaloapan, que es la zona de las presas Cerro de Oro y Temascal», señaló.

Añadió que otras regiones montañosas también han recibido importantes volúmenes de lluvia.

«Le sigue también la parte alta de Tecolutla, la parte de Nautla, Misantla, asimismo las partes altas de las cuencas La Antigua, también en lo que es la parte de Coatzacoalcos y Tonalá», indicó.

Detalló que, al analizar la distribución de las lluvias recientes, destacan además las zonas bajas de las cuencas de Nautla, Misantla, Actopan, La Antigua y una parte de Tonalá.

«Donde ha llovido más son las partes bajas de Nautla, Misantla, Actopan, Antigua y también una parte de la zona del Tonalá, mientras que en el resto del territorio veracruzano podemos decir que se ha comportado dentro o ligeramente por abajo del promedio», explicó.

La meteoróloga indicó que el aumento en las precipitaciones comenzó a observarse desde finales de mayo, tendencia que continuó durante junio y la primera quincena de julio.

«Con corte al 16 de julio vemos cómo la precipitación ha ido incrementando especialmente desde finales de mayo; todo lo que fue junio se ve una línea bastante ascendente. Durante esta primera quincena de julio vemos también un incremento de esta precipitación», comentó.

Luna Lagunes destacó que este comportamiento mantiene a Veracruz muy cerca de sus valores climatológicos normales, por lo que consideró que 2026 ha sido un año favorable en materia de lluvias.