Se implementa programa “Aliada” en empresas, ayuntamientos y sindicatos 

julio 24, 2026

*Busca apoyar a las trabajadoras durante sus periodos menstruales

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Como parte de las políticas de inclusión en los centros laborales, se implementó el programa “Aliada, Acción Laboral de Inclusión para el Bienestar Femenino”, enfocada en generar conciencia sobre la salud menstrual, informó el secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz, Luis Arturo Santiago Martínez.

Esta iniciativa, dijo el funcionario estatal, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, en la que se pretende abrir el diálogo en empresas, ayuntamientos y sindicatos para atender de manera adecuada las necesidades de las trabajadores durante su periodo menstrual.

Además, en coordinación con las autoridades de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), identificar algunos posibles trastornos en este periodo para diagnosticarlos y que sean tomados en cuenta en su desarrollo laboral.

En una primera etapa se han entregado 280 kits, que benefician aproximadamente a 25 mil mujeres en distintos centros laborales, los cuales contienen toallas sanitarias, tampones, gel antibacterial, medicamentos básicos autorizados por personal de salud y un calendario menstrual

La Secretaría del Trabajo entrega el distintivo “Aliada” como parte del reconocimiento a su compromiso con la inclusión y el bienestar de las trabajadoras.

Actualmente, se encuentran en una fase de capacitación permanente, con personal de salud para brindar información sobre salud menstrual, prevención de enfermedades y sensibilización tanto a empleadores como a trabajadores.

Finalmente, cuestionado en torno a la posibilidad de otorgar incapacidades a las mujeres durante sus días de menstruación por alguna particularidad , dijo que esto requiere de una reforma legal.

«Es un proceso de concientización. No podemos determinar nada porque aún no está legislado, pero buscamos que exista empatía y que las empresas comprendan estas situaciones», finalizó.