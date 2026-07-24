Estado ofrece espacios educativos superiores en Tecnológicos, Universidades Politécnicas, UPAV y Colegio de Veracruz

julio 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La administración estatal amplió su oferta educativa para poder atender la demanda de estudios del nivel superior de los jóvenes veracruzanos, aseguró el subsecretario de Educación Media y Superior de Veracruz, David Agustín Jiménez Rojas.

Luego de que muchos egresados de bachillerato no lograran un espacio en las licenciaturas y carreras que ofrece la Universidad Veracruzana, el funcionario aseveró que hay alternativas para que continúen su preparación profesional.

En ese sentido, refirió que hay opciones como el Colegio de Veracruz, además de un sistema de universidades tecnológicas y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

“Tenemos el Colegio de Veracruz, que tiene carreras de humanidades, tenemos el sistema de Universidades tecnológicas, tenemos prácticamente 21 tecnológicos y 3 universidades tecnológicas y una politécnica para todos aquellos que optaron por las áreas técnicas biológicas es la opción”.

Destacó que en la Universidad Politécnica de Huatusco ofrece carreras del área de ciencias de la salud, como Médico Partero y Enfermería, mientras que en los tecnológicos existen programas académicos que van desde Gastronomía hasta Ingenierías Mecánica y Petrolera.

En la ciudad capital, señaló que se tienen disponibles 6 mil 87 espacios disponibles en instituciones de educación superior y señaló que la política de gratuidad ha permitido incrementar en un 20 por ciento la matrícula.