Ambiente caluroso y lluvias con descargas eléctricas en Veracruz

julio 18, 2026

Este día, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit; así como chubascos a lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. Así mismo, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Finalmente, la onda tropical núm. 19 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico podrían dar origen a un ciclón tropical al sur de Jalisco y Colima.



La tormenta tropical Elida continúa su desplazamiento al suroeste de la península de Baja California; debido a su distancia y al pronóstico de trayectoria, no representa peligro para México.

Más información en:

https://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de julio de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (sur) y Nayarit (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 18 de julio de 2026:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 18 de julio de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla y Chiapas; y de componente norte: Oaxaca (istmo).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y golfo de Tehuantepec (Oaxaca).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y oeste), las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; e intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Península de Baja California: Cielo medio nublado con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California; ambas con posibles descargas eléctricas. Por la mañana ambiente templado. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Sinaloa (norte y sur) y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (sureste); todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Por la mañana, ambiente templado a cálido y caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit (norte); lluvias muy fuertes en Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste) y lluvias fuertes en Colima; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa) y Oaxaca (noreste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Chiapas. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo) y de dirección variable de misma intensidad en Chiapas; y rachas de viento de hasta 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en Oaxaca (golfo de Tehuantepec) y de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Chiapas y Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco y Veracruz. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de la península.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (suroeste) y Durango (sur), así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur) y Aguascalientes; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí, y de misma intensidad y componente sur en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y rachas de hasta 40 km/h en Durango y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (suroeste), las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones; chubascos en Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como lluvias aisladas en Morelos y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco, así como de templado a cálido durante la tarde. Viento del este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Puebla; viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y rachas de viento de hasta 35 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Milpa Alta, CDMX, 40.0; Acaponeta, Nay., 30.0; San Vicente Tancuayalab, S.L.P., 30.0; Mocorito, Sin., 26.0 y Ocoyoacac, Edo. Méx., 24.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 42.0; Choix, Sin., 39.0; La Paz, B.C.S., 38.9; Mérida, Yuc., 38.3; Arriaga, Chis., 38.0; Torreón, Coah., 37.5; Campeche, Camp., 37.2; Ciudad Victoria, Tamps., 36.4; Monterrey, N.L., 36.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo y Salina Cruz, Oax., 36.2 y Tacubaya, CDMX, 24.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tulancingo, Hgo., 9.6; Toluca, Edo. Méx., 10.0; Tlaxcala, Tlax., 10.5; Zacatecas, Zac., 11.9; Puebla, Pue., 12.4; Sombrerete, Zac.,12.5; San Cristóbal de las Casas, Chis. y Tacubaya, CDMX, 13.8; Huajuapan de León, Oax., 14.4 y Cuernavaca, Mor., 15.0.