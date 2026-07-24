Filas de hasta cuatro horas en Xalapa para la legalización de certificados de bachillerato

Filas de hasta cuatro horas en Xalapa para la legalización de certificados de bachillerato

julio 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Decenas de jóvenes recién egresados del nivel medio superior y sus familiares se vieron obligados a hacer largas filas y esperar más de cuatro horas en la zona centro de la capital para realizar la legalización de certificados y autenticación de firmas, un requisito indispensable exigido por diversas instituciones de educación superior para el proceso de inscripción.

Desde las primeras horas de la madrugada, los aspirantes procedentes de distintos municipios de la entidad comenzaron a concentrarse sobre la calle Juárez para alcanzar un turno de atención en las oficinas de la Subdirección de Legalización y Permisos, área dependiente de la Dirección General de Gobernación de la Secretaría de Gobierno (Segob), la cual despacha actualmente en el Auditorio “Alberto Beltrán”.

Varios de los asistentes reportaron haber arribado antes de las 05:00 horas con el fin de asegurar su trámite dentro del horario de servicio. Sin embargo, la alta demanda de usuarios provocó un cuello de botella que extendió las filas a lo largo de la vía pública durante gran parte de la mañana.

Los afectados explicaron que la certificación ante la Secretaría de Gobierno es un documento normativo requerido tanto por universidades públicas como privadas incorporadas a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Debido a que la dependencia estatal no cuenta con un sistema digitalizado para este procedimiento y la atención se brinda de manera estrictamente presencial, jóvenes de la zona norte, sur y altas montañas han tenido que desplazarse hasta la capital del estado para cumplir con la documentación requerida antes del cierre de las plataformas universitarias.

A las filas también se sumaron profesionistas y ciudadanos que requirieron la legalización de sus papeles para diversos trámites académicos o administrativos en otras entidades de la República Mexicana.

Usuarios explicaron que el colapso en el módulo de atención obedece a la temporada alta de egresos del ciclo escolar, periodo en el que coincide la entrega de papelería en los sistemas de bachillerato con los plazos límite de matriculación en las facultades.

Precisaron que esta exigencia aplica de forma directa para egresados de subsistemas estatales y colegios particulares supervisados por la entidad, a diferencia de los certificados emitidos por instituciones del fuero federal, los cuales ya cuentan con validación automática de origen y no requieren el sello estatal.