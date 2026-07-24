Se inauguró la Feria del Libro Infantil y Juvenil este viernes en la Prepa Juárez

Se inauguró la Feria del Libro Infantil y Juvenil este viernes en la Prepa Juárez

julio 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este viernes fue inaugurada en las instalaciones del Colegio Preparatorio de Xalapa (Prepa Juárez) la edición número 36 de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, con los reconocimientos a Alberto Basilio Ferral, Raquel Torres Cerdán, Merequetengue Artes Vivas, Bernardo Fernández Bef.

La titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), Xóchitl Molina González lanzó una invitación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a participar en los talleres, espacios musicales.

“Es muy importante que usted venga en familia, con su hijo, con su nieto, amigos, para que venga a esta tradicional Feria del Libro Infantil y Juvenil, aquí tenemos grandes recuerdos”.

La funcionaria estatal destacó que se organizaron 42 actividades artísticas, 75 talleres, 74 expositores, 325 casas editoriales.

“Realmente es muy emotivo, porque la Secretaría de Cultura se ha esmerado por hacer una muy buena participación del 26 de julio al 2 de agosto, de 10 de la mañana a 7 de la noche”.

Asimismo, destacó que son dos sedes habilitadas, la tradicional en la Prepa Juárez y la segunda Escuela Industrial, como una ruta cultural en la ciudad de Xalapa.

Hay que recordar que la edición 2026 de la Feria Infantil y Juvenil es un homenaje al gran legado Francisco Gabilondo Soler “El Grillito Cantor”, por lo que se presenta el libro “Las Aventuras de Gabilondo, el Grillito Mágico.”