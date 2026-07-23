Despliegan operativo «Código Rojo» en Alvarado tras reporte de balacera

julio 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Un despliegue de seguridad y la activación del operativo «Código Rojo» se registraron la mañana de este jueves 23 de julio en el municipio de Alvarado, luego de que se reportara un enfrentamiento armado que alarmó la población de la zona costera del estado.

La movilización policial inició tras múltiples llamadas a los números de emergencia por parte de vecinos de la colonia Valente Cruz, quienes alertaron a las autoridades sobre una ráfaga de detonaciones de arma de fuego registradas en las inmediaciones de la carretera federal 180.

Ante la alerta emitida por los habitantes, elementos de la Policía Municipal de Alvarado acudieron como primeros respondientes y solicitaron el refuerzo inmediato de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Al sitio arribaron contingentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN), quienes implementaron un cerco de seguridad sobre el tramo carretero y colonias aledañas para intentar dar con los responsables del intercambio de disparos.

Pese al operativo que causó expectación entre los automovilistas que transitaban por la vía federal, las autoridades informaron de manera preliminar que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales como consecuencia de las detonaciones.

Hasta el momento tampoco se reportan personas detenidas oficialmente tras la incursión de las fuerzas del orden; sin embargo, los patrullajes e inspecciones de seguridad continúan de manera permanente en el municipio para restablecer el orden y brindar tranquilidad a los habitantes del sector.