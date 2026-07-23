Ofelia Medina afirma que la cultura debe reconocerse como un derecho

julio 23, 2026

Xalapa, Ver.- En entrevista para En Contacto, la actriz Ofelia Medina aseguró que en México aún falta reconocer la cultura como un derecho y no como un beneficio otorgado por los gobiernos, al considerar que el país se encuentra «en el limbo» en materia de difusión cultural.

Previo a su participación en la Feria del Libro de Xalapa, adelantó que hablará sobre figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y Frida Kahlo. Además, confirmó que regresará a la capital veracruzana en septiembre con la obra Envejecer con Gracia y reveló que actualmente participa en la grabación de una nueva serie de televisión.