Sheinbaum reporta avances en la revisión del T-MEC tras reunión con representante comercial de EU

Sheinbaum reporta avances en la revisión del T-MEC tras reunión con representante comercial de EU

julio 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hubo avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de sostener una reunión de aproximadamente hora y media con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria federal señaló que el encuentro permitió avanzar tanto en la revisión del acuerdo comercial como en otros temas de la relación bilateral.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió Sheinbaum.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha dado a conocer detalles específicos sobre los temas abordados ni sobre los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

Horas antes, durante su conferencia matutina, la presidenta rechazó las versiones que aseguraban que Estados Unidos había condicionado la renovación del T-MEC a que México fortaleciera la cooperación en materia de seguridad y aumentara el suministro de agua hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum aseguró que dichas versiones son incorrectas y recordó que el tema del agua forma parte de compromisos previamente establecidos entre ambas naciones, sin que exista un nuevo condicionamiento para la revisión del tratado comercial.

La reunión con Greer ocurre en un momento clave para la relación económica entre ambos países, de cara al proceso de revisión del T-MEC y a las negociaciones bilaterales sobre comercio, seguridad y otros asuntos de interés común.