Tras polémica por BTS, Profeco ajusta reglas para venta y publicidad de boletos

enero 27, 2026

Redacción.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que reforzará las normas para la venta de boletos y la publicidad de espectáculos masivos en México, luego de las múltiples quejas registradas durante la venta de entradas para los conciertos de la agrupación surcoreana BTS programados para 2026.

El organismo federal informó que trabaja en la elaboración de nuevos lineamientos que obligarán a promotores y plataformas de venta a ofrecer información clara, completa y verificable antes y durante los procesos de preventa y venta general de boletos.

Entre las medidas que se analizan se encuentran la publicación anticipada de mapas de los recintos con precios exactos, la obligación de informar el costo total del boleto desde el inicio —incluyendo cargos por servicio—, así como la descripción precisa de zonas, fechas, horarios y condiciones del evento.

Asimismo, Profeco busca fortalecer los mecanismos de atención al consumidor, exigiendo a las empresas habilitar canales claros y accesibles para la presentación de quejas y reclamaciones, además de vigilar prácticas irregulares relacionadas con la reventa y la publicidad engañosa.

El anuncio se da tras el descontento generalizado de miles de fans que denunciaron fallas técnicas, falta de transparencia y la aparición inmediata de boletos en plataformas de reventa a precios excesivos durante la venta para BTS, situación que detonó una revisión integral del modelo de comercialización de espectáculos en el país.

Profeco advirtió que, de detectarse violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se iniciarán procedimientos administrativos y posibles sanciones económicas contra las empresas responsables, con el objetivo de garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos en futuros eventos masivos.