Sheinbaum pide a Profeco verificar que gasolineros “no se pasen de lanza”

abril 6, 2026

Carlos Guzmán – Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no se permitirá que los gasolineros “se pasen de lanza” aumentando los precios de manera injustificada, y recalcó que Profeco supervisará que se cumpla el acuerdo de mantener la gasolina magna en 24 pesos por litro y el diésel en 28.28 pesos.

Sheinbaum recordó que su gobierno implementa medidas para proteger a las familias mexicanas del incremento internacional del petróleo, derivado de los conflictos en Medio Oriente.

En conferencia de prensa, explicó que la situación genera principalmente impactos económicos, y no riesgos directos para México.

“El precio del petróleo aumentó de cerca de 60 dólares el barril a más de 100 dólares por la situación en Irán y la guerra del Medio Oriente”, indicó.

Este incremento afecta directamente los precios de los combustibles, que están indexados a nivel internacional.

Para mitigar el impacto, se han implementado varias acciones:

• Reducción del impuesto al IEPS en la gasolina y el diésel, equivalente a un subsidio de aproximadamente 9 pesos por litro en la gasolina magna.

• Acuerdo con gasolineros para mantener la gasolina magna en 24 pesos por litro, a pesar de que sin estas medidas podría alcanzar los 33 pesos.

• Supervisión de Profeco para garantizar que los gasolineros cumplan los acuerdos.

• En el caso del diésel, cuyo precio pasó de 26.50 a 30 pesos por litro, se mantiene un acuerdo de 28.28 pesos por litro, con la posibilidad de ajustar aún más el precio para contener la inflación.

Sheinbaum destacó que estas acciones representan un subsidio semanal de aproximadamente 5 mil millones de pesos, mientras Pemex obtiene ingresos adicionales de unos 3 mil millones, permitiendo compensar parte del apoyo otorgado a la población.

La mandataria hizo un llamado firme a los gasolineros a respetar los acuerdos y evitar incrementos injustificados.

Además, invitó a los consumidores a escoger estaciones con precios justos.

Sobre posibles sanciones, indicó que Profeco puede aplicar amonestaciones, y como medida inicial se colocaron lonas donde se detectó un precio elevado.