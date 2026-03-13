Profeco y Cofepris alertan por comercialización ilegal de productos con Tirzepatida

marzo 12, 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte la alerta que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la comercialización ilegal de tres productos con Tirzepatida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

La Cofepris emitió esta alerta sanitaria luego de recibir el análisis técnico-documental de la información presentada por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la venta ilegal.

Se trata de los productos marca Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts que se ofertan en distintas presentaciones, como gotas, parches, viales, jeringas prellenadas, sin que cuenten con registro sanitario para su distribución en territorio nacional.

La Cofepris subraya que la adquisición y uso de Tirzepatida debe realizarse bajo prescripción, de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Salud que clasifica los medicamentos para su venta y suministro. Y advierte que su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos.

Ante el riesgo, la institución recomienda nunca adquirir estos productos en cualquier presentación y en caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de estar utilizando los productos mencionados, se recomienda suspender de inmediato su uso y consultar con un profesional de la salud para una valoración médica.

Si alguna persona ya lo ha consumido y presenta reacciones adversas, se recomienda que lo reporte en el siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/mx/vigiram o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.