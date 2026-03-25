Profeco efectúa 189 visitas de verificación en el marco del operativo “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”

marzo 24, 2026

Ante la cercanía del campeonato mundial de futbol, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensifica sus acciones del Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”, dentro del cual ha proporcionado mil 143 asesorías a la población que lo ha requerido, y realizado 189 visitas de verificación.

Desde el inicio del programa, el pasado 16 de febrero y hasta el 22 de marzo, personal de la Procuraduría también ha llevado a cabo 110 visitas de vigilancia a establecimientos y monitoreado 21 mil 257 productos alusivos a la justa mundialista.

Los giros comerciales que han sido visitados por el personal de la institución y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) son: tiendas de artículos deportivos, de suvenires, hoteles, servicios de transporte en general, centros de apuestas, restaurantes, bares, cantinas, arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, atracciones turísticas y centros de convenciones.

En ellos, se revisa el cumplimiento por parte de proveedores y prestadores de servicios de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, salvaguardando así los derechos de las personas consumidoras.

Entre los aspectos a supervisar se encuentra la correcta calibración de instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales, como básculas y relojes registradores de tiempo. De igual manera se revisa que comerciantes tengan los precios de productos y servicios a la vista de la población de manera clara, por lo que han sido puestos 10 mil 749 preciadores y colocados 2 mil 043 decálogos con los derechos de las personas consumidoras en áreas de mayor afluencia.

La Profeco recuerda que las acciones de verificación y vigilancia se refuerzan durante el recorrido del trofeo del Mundial 2026, que inició el 28 de febrero y terminará el 8 de junio. Las localidades visitadas son: Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Veracruz, Veracruz; Chihuahua, Chihuahua; Querétaro, Querétaro; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Chichén Itzá y Mérida, Yucatán; y la Ciudad de México.

Asimismo, las acciones se intensificarán en los “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” a desarrollarse en las tres ciudades sede: Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social” concluirá el próximo 19 de julio, periodo en el que la Profeco pide denunciar abusos e irregularidades a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales, X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial; y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y en el correo habilitado de manera especial denunciasmundial@profeco.gob.mx.