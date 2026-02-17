Profeco recuerda a la población consumidora sus derechos en restaurantes y bares

febrero 16, 2026

Los fines de semana y en fechas de alto consumo, es común que incremente la concurrencia en restaurantes y bares, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población sus derechos en estos establecimientos.

Siempre es recomendable comparar entre varias opciones los precios, el menú y la calidad, antes de elegir. Es común que las personas realicen reservaciones en un lugar, por lo que tienen derecho a que se respete la fecha y hora de la reservación, así como el menú, costos y demás características con las que se contrató el servicio. En caso de que se haya pagado por adelantado, el proveedor no puede negar el servicio reservado.

Esa negativa se considera una condición comercial abusiva. Asimismo, es importante señalar que tampoco pueden negar o condicionar la prestación del servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad. Las y los consumidores tienen derecho a que no se hagan cargos sin su autorización.

Respecto a la propina, la Profeco subraya que no se puede exigir, ésta es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del comensal. Si la prestación del servicio es deficiente, no se presta o proporciona por causas imputables al proveedor, las personas tienen derecho al pago de una bonificación o compensación, la cual no podrá ser menor al 20% del precio pagado.

Los restaurantes y bares tienen la obligación de respetar y exhibir los precios de manera clara, incluyendo los impuestos; deben mostrarse en moneda nacional, independientemente de que puedan presentarlos en dólares.

De igual manera, deben entregar el comprobante de compra o ticket en el momento del consumo.

Respecto a las promociones, los proveedores y prestadores de servicios tienen que respetarlas y especificar los términos y condiciones.

Como parte de sus obligaciones están: cumplir el horario establecido, proporcionar información del menú y detallar las porciones, y no condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.

En cuanto a los pagos, deben indicar con claridad cuáles son las formas y recibir billetes de cualquier denominación.

La Profeco pide denunciar abusos e irregularidades en el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.