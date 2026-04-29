SSP alerta que reto viral “Tiroteo mañana” puede ser un delito con consecuencias legales 

abril 29, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El reto viral “Tiroteo mañana” podría significar la comisión de un delito, advirtió la Secretaría de Seguridad Pública a través un banner que fue replicado en grupos de padres de familia de las escuelas secundarias de la capital.

De acuerdo a este documento, se advierte que amenazar de manera anónima de un posible tiroteo al interior de las instituciones educativas no es un juego, es un delito.

Hay que recordar que hace una semana se dio a conocer los casos de, al menos, 4 escuelas, dos secundarias y dos bachilleratos, en donde se habían dejado mensajes anónimos sobre hechos de violencia, lo que fue atribuido a un reto viral de internet.

La SSP aseguró que el reto viral “Tiroteo mañana” busca generar pánico y poner en riesgo a la comunidad, convertirse en un delito con consecuencias legales, moviliza recursos de seguridad que deben atender emergencias reales y afecta emocionalmente a estudiantes, docentes y familias.

Llamó a los estudiantes a no participar ni compartir este tipo de retos, hablar con un adulto de confianza si se detectan amenazas o situaciones sospechosas.

A los padres de familia, les pidió hablar con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales, mantener comunicación con la escuela y reportar cualquier situación preocupante.

Finalmente, a los maestros y maestras de las escuelas, ante cualquier situación activar los protocolos de seguridad y reportar de inmediato cualquier amenaza.