Acusa DEA a gobernador de Sinaloa y 9 funcionarios de narcotráfico y otros delitos

abril 29, 2026

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron nuevas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios activos y pasados por distintos delitos vinculados al tráfico de drogas y uso de armas.

La lista incluye a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, El «Cholo”, GERARDO MERIDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como «Tornado», JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido como «Juanito». MILLAN también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en su muerte.

Todos los acusados son funcionarios actuales o anteriores de alto rango del gobierno y de las fuerzas del orden en el Estado de Sinaloa, y se alega que se han asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos. El caso está asignado a EE. UU. a la jueza de distrito Katherine Polk Falla.

«El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y el beneficio», dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.

«Esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en riesgo las vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente utilizaron posiciones de confianza para proteger las operaciones de cárteles, lo que permitió una tubería de drogas mortales en nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos por nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad todos los días y nos acompañan para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas».

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“El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado al Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio mundial de narcóticos. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo (productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda América Central y del Sur, y fabricantes de productos químicos precursores en China y en otros lugares, para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo este país. El Cártel también ha llevado a cabo violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluso en los Estados Unidos”, señala el comunicado oficial.

También señalan que ciertos funcionarios de policía en México, incluidos, como se alega, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y la retribución del Cártel, incluso asesinando a enemigos del Cártel y secuestrando a personas en México sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden de los Estados Unidos en esta investigación.

Las autoridades estadunidenses aseguran que acusados han desempeñado una variedad de roles esenciales para el Cártel: entre otras cosas, supuestamente han protegido a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; han hecho que se proporcione información policial y militar confidencial a los miembros del Cártel y a los narcotraficantes aliados para ayudar a las actividades criminales del Cártel; han dirigido a los miembros de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger las cargas de drogas almacenadas y transitando a través de México a los Estados Unidos; y permitieron brutales relacionadas con las drogas violencia que cometerán los miembros del Cártel sin consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero para drogas del Cártel.

Como se alega, los acusados se han alineado más estrechamente con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como «El Chapo», el notorio antiguo líder del Cártel, que a su vez se conocen colectivamente como los «Chapitos».

Sostienen que estas operaciones se dan en todos los niveles del gobierno y aseguran que la elección de Rocha Moya en Sinaloa fue apoyada por “Los Chapitos” a través de actividades ilegales como el secuestro de adversarios a cambio de protección del gobierno del estado.

“Del mismo modo, los otros acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos alimentados por drogas. Por ejemplo, ZAAVEDRA, que es el Fiscal General Adjunto de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de los Chapitos del arresto y ha informado a los Chapitos de las operaciones planificadas de aplicación de la ley respaldadas por los Estados Unidos.

También se alega que algunos de los acusados han participado directamente en la campaña de violencia y retribución del Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, supuestamente recibía más de aproximadamente 1.600 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos. A cambio, MILLAN dio a los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía Municipal de Culiacán y utilizó oficiales de la fuerza policial para ayudar a los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluso a través de arrestos, secuestros y asesinatos. En octubre de 2023 o alrededor de 2023, MILLAN supuestamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y al pariente de la fuente, a quien los Chapitos habían torturado y asesinado, porque se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación”.

Esta acusación es la última de una serie de acusaciones emitidas en este Distrito desde 2023, acusando a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluidos miembros del liderazgo del Cártel, por su participación en la distribución de cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos y delitos relacionados, lo que ha resultado en un impacto perturbador significativo en las operaciones de tráfico de drogas del Cártel.

A continuación se muestra una tabla que contiene los cargos y las sanciones mínimas y máximas a las que se enfrenta cada acusado.

Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación y la descripción de la acusación establecida en el presente documento constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una acusación.