El precio por litro de gasolina regular continúa debajo de $24 pesos: Profeco

marzo 2, 2026

Recalcó que Finabien sigue siendo la remesadora que paga más en depósito a cuenta o transferencia en envíos de dinero de Estados Unidos a México

Difundió precios mínimos y máximos del atún Herdez aleta amarilla en hojuelas en agua, en lata de 130 gramos

Invitó a la población a leer la edición de marzo de la Revista del Consumidor

CIUDAD DE MÉXICO.- En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa con el monitoreo de precios del combustible y se observó que el precio promedio del litro de gasolina regular bajó en febrero y al iniciar marzo se mantiene por debajo de $24 pesos, informó Iván Escalante Ruiz.

El titular de la institución señaló durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el precio por litro el 27 de febrero fue $23.54 pesos.

Destacó que en la región Golfo del país todas las estaciones de servicio monitoreadas cumplen con el precio acordado.

Según la información recabada en el Quién es Quién en los Precios de Combustibles, con montos vigentes en el país del 16 al 22 de febrero, la estación de servicio con el precio más justo fue Gasolinera Alfa, de grupo Pemex, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con $23.14 pesos por litro.

Servicios Gasolineros de México, de Oxxo Gas, en Morelia, Michoacán es la que tuvo el precio más caro de $24.99 pesos.

Quién es Quién en Envío de Dinero

En apoyo a las y los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México, la Procuraduría realizó en la calculadora de esta herramienta el ejercicio de envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados el 26 de febrero. Del ejercicio se desprendió que en depósito a cuenta o transferencia la empresa que pagó más fue Financiera para el Bienestar (Finabien), con $7,027.08 pesos.

Por el contrario, la empresa que pagó menos fue Ria Money Transfer ($6,661.35 pesos).

El procurador indicó que en el modo de envío en efectivo, la remesadora Pangea Money Transfer pagó más, es decir, $7,080.00 pesos, y Xoom estuvo en el primer sitio de las que pagaron menos ($6,623.60 pesos).

La calculadora se puede consultar en la página web de Profeco, en https://qqed.profeco.gob.mx/.

Quién es Quién en Primera Necesidad

Al presentar el trabajo de vigilancia de precios de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), integrada por 24 productos que no deben costar más de $910 pesos en conjunto, Escalante Ruiz señaló que, en el monitoreo realizado del 16 al 20 de febrero, Súper Aki Extra, de Mérida, Yucatán, registró el precio más bajo de $740.00 pesos, mientras que el más caro, de $958.90 pesos, se encontró en Bodega Aurrera, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La revisión de precios semanal que se hace en tres ciudades esta ocasión aplicó en Nezahualcóyotl, Estado de México; Cancún, Quintana Roo y Tampico, Tamaulipas.

En la primera, en Mega Soriana Aragón se halló el precio más bajo de $818.10 pesos, y el más caro, de $897.40 pesos, en Chedraui Impulsora Neza, aunque es menor al precio máximo acordado.

Cancún, Quintana Roo apuntó el precio más bajo de $858.80 pesos en Mega Soriana López Portillo, y Soriana Híper el más caro, de $903.10 pesos, también por debajo del precio meta.

Chedraui Andonegui, en Tampico, Tamaulipas tuvo el precio más bajo de $824.40 pesos y el más caro, de $914.83 pesos, H-E-B Ejército.

“En las mismas ciudades puede haber grandes diferencias de precios entre una tienda y otra, por lo que es recomendable que las y los consumidores revisen el monitoreo de precios para que puedan comprar en los lugares en donde venden a precios justos”, dijo.

El titular de la Profeco explicó que para proteger la economía familiar se hace un monitoreo de precios de productos básicos, y esta vez, en el marco de la Cuaresma, se revisaron los del atún Herdez aleta amarilla en hojuelas en agua, en lata de 130 gramos, cuyo precio promedio nacional es de $19.75 por lata.

Añadió que el precio más bajo fue de $17.49 pesos y el más caro $27.50 pesos. Los precios más bajos se encontraron en Chihuahua, Chihuahua; San Luis Potosí, San Luis Potosí y alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Los más caros en Ciudad Juárez, Chihuahua; La Paz, Baja California Sur y Zacatecas, Zacatecas.

Para concluir, Iván Escalante Ruiz dio a conocer que ya está disponible, en versión digital y física, en las Oficinas de Defensa del Consumidor y en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) la edición de marzo de la Revista del Consumidor, en la que se pueden leer las secciones Brújula de Compra, Seguros para mujeres; Cuida tu Dinero, Autonomía financiera; Entorno Digital, Suscripciones digitales: el gasto silencioso y los Estudios de Calidad a chocolate y guantes de látex para el uso en el hogar.