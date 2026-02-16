Profeco regulará venta de boletos en conciertos masivos

febrero 16, 2026

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiza, anunció que en próximos días presentará lineamientos para regular la venta de boletos en conciertos masivos y evitar irregularidades en estos eventos.

Durante la conferencia matutina, informó que las nuevas disposiciones obligarán a los proveedores a informar con al menos 24 horas de anticipación la fecha, lugar, horarios y artistas del evento antes de la primera venta de entradas.

Además, los organizadores deberán publicar el mapa o plano con las secciones y el número de asientos disponibles, así como el monto total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse al momento de efectuar la compra de boletos.

Señaló que los proveedores no podrán aplicar una preselección de servicios complementarios y cualquier cargo adicional deberá ser opcional. También deberán avisar sobre cualquier modificación a las condiciones originalmente publicadas.

Las medidas se anuncian tras presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de la banda BTS en México. Por ello, se inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra la compañía boletera Ticketmaster.

Sobre el procedimiento, la empresa respondió el pasado 11 de febrero y tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos. Después de ese plazo, Profeco contará con 15 días hábiles para emitir una resolución administrativa.

En cuanto a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, señaló que ya fueron notificadas formalmente. Respecto a Helloticket, indicó que esta semana se le notificará físicamente para iniciar el procedimiento correspondiente.