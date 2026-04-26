Aprieta PROFECO a gasolineros, 81 estaciones ajustan sus precios tras revisión

abril 26, 2026

*En 18 más colocaron lonas advirtiendo de precios altos

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Gasolineros de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo se negaron a ajustar los precios de la gasolina tras las visitas que realizó el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a sus instalaciones.

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que se realizaron operativos de verificación en 107 estaciones de servicio de todo el país para conocer los precios que manejaban en las gasolinas Premium y Magna, así como en Diesel.

“El 75.7% de gasolineras ajustaron precios de combustibles durante visitas de vigilancia de la Profeco. Del 13 al 24 de abril, la Profeco realizó visitas de verificación en 107 estaciones de servicio del territorio nacional, con excepción de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo”, dijo.

En ese sentido, la PROFECO destacó que un total de 81 gasolineras ajustaron sus precios al máximo acordado entre gobierno y sector gasolinero.

En tanto, en 18 se colocaron por parte de su personal lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, luego de comprobar que excedían su margen de ganancia.