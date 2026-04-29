“Lo conozco desde hace mucho… Es su opinión”: Rocío Nahle ante declaraciones de Atanasio García

“Lo conozco desde hace mucho… Es su opinión”: Rocío Nahle ante declaraciones de Atanasio García

abril 29, 2026

Yhadira Paredes/Papantla, Ver.- No habrá división en Morena, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, cuestionada sobre los dichos del ex diputado local Atanasio García Durán.

A su llegada a este municipio, la mandataria de Veracruz recordó que al maestro Atanasio lo conoce desde mucho tiempo antes que a su hijo, el ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Yo al maestro lo respeto mucho, tengo mucho tiempo de conocerlo, a él tengo más tiempo de conocerlo que a Cuitláhuac, lo respeto mucho, no hay problema, él, es su opinión”, dijo Nahle García.

Asimismo, rechazó que este tipo de declaraciones lleven a una división o ruptura al interior del Movimiento de la Cuarta Transformación en Veracruz

“No, no, no hay división”, respondió.

Hay que recordar que en el Congreso del Estado, García Durán dio declaraciones contra la gobernadora Rocío Nahle, que le valió que el gabinete estatal e integrantes de Morena se fueran contra él.