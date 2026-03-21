Autonomía financiera: Profeco brinda recomendaciones para que las mujeres mexicanas fortalezcan su economía

marzo 20, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- A propósito del reciente Día Internacional de la Mujer, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difunden recomendaciones para fortalecer la independencia económica de las mujeres mexicanas mediante la inclusión financiera, el acceso a créditos formales y el ahorro formal.

Es cierto que, bajo ciertas condiciones, cuando una mujer no tiene control sobre los ingresos de su hogar, es común que posponga decisiones importantes o acepte condiciones desfavorables por temor a perder estabilidad económica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 29% de los hogares mexicanos tiene a una mujer como jefa de familia. Sin embargo, aunque el 58.6% de las mujeres ahorra de manera formal, esta proporción sigue siendo menor que la de los hombres, quienes alcanzan el 68%.

Ante este escenario es indispensable que las mujeres fortalezcan sus ingresos, ya sea mediante un empleo, un negocio, un emprendimiento o actividades complementarias que les permitan ahorrar.

Contar con una cuenta de ahorro propia permite a las mujeres guardar su capital de manera segura, separar el gasto diario del ahorro y recibir pagos o transferencias de manera independiente.

La idea es ahorrar pequeñas cantidades de manera constante. Este hábito permite construir un respaldo para emergencias, cubrir etapas de desempleo, invertir en educación o incluso reservar una pensión para la vejez.

Es necesario aprender a manejar préstamos y créditos. Se pueden solicitar para enfrentar una emergencia, pero es importante revisar los plazos de pago, los montos y, sobre todo, recordar que no se trata de un ingreso extra, sino de un compromiso que afectará nuestras finanzas personales a largo plazo.

La mejor manera de ver un crédito es como una inversión, es decir, asumir un compromiso de pago para obtener un beneficio futuro, impulsar un negocio o construir un historial crediticio positivo que permita resolver necesidades posteriores.

La independencia económica se construye paso a paso. Requiere constancia, información confiable y herramientas de apoyo. La Condusef cuenta con herramientas como Revisa, Compara y Decide o Proyecto Minerva, que ayuda a tomar decisiones financieras con mayor claridad.