90% de gasolineras en el país mantiene litro de gasolina en 24 pesos o menos: Profeco

marzo 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que el 90 por ciento de las gasolineras en el país venden la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, como parte del acuerdo vigente entre autoridades y empresarios del sector energético.

De acuerdo con datos oficiales, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23 pesos con 67 centavos por litro, resultado del monitoreo más reciente realizado por la dependencia en estaciones de servicio de todo el país.

“Tenemos un precio promedio nacional, del seguimiento y el monitoreo de la semana pasada de 23 pesos con 66 centavos el litro de gasolina regular. El noventa por ciento de las estaciones está cumpliendo con el acuerdo, estas son alrededor de once mil 259 estaciones de servicio que mantienen el precio de la gasolina regular en menos de 24 pesos”, señaló el funcionario.

El reporte de la Profeco destaca que este nivel de cumplimiento refleja la coordinación entre el Gobierno Federal y los distribuidores de combustibles, con el objetivo de evitar incrementos que afecten la economía de las familias mexicanas.

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo se renovó por seis meses más el acuerdo con los gasolineros, el cual establece mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro en la mayor parte del país.

De manera paralela, el Gobierno de México reactivó los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente para el diésel y la gasolina Premium, con el fin de estabilizar los precios de los combustibles.

Estas medidas forman parte de la estrategia federal para contener la inflación energética y garantizar condiciones más accesibles para los consumidores, en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos.