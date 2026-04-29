Más de 60 mil trabajadores marcharán este 1 de Mayo en Xalapa; prevén jornada de hasta 8 horas

Más de 60 mil trabajadores marcharán este 1 de Mayo en Xalapa; prevén jornada de hasta 8 horas

abril 29, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Más de 60 mil trabajadores de distintos sectores participarán en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo este 1 de mayo en la capital veracruzana, el cual podría extenderse por alrededor de ocho horas.

Representantes sindicales informaron que la movilización iniciará formalmente a las 9:00 horas, aunque desde las 8:00 habrá una salutación previa. En el desfile se espera la participación de contingentes obreros, magisteriales, burocráticos y de diversas organizaciones del estado.

Dirigentes como Francisco Morales Sarmiento, de la FAOCV, y Olga Morales del Valle, de la CROC, señalaron que esta será una jornada de “libre manifestación”, donde cada grupo podrá expresar tanto avances como inconformidades en materia laboral.

Entre los temas pendientes, el Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz denunció despidos injustificados, casos de acoso laboral y la falta de cumplimiento en laudos a favor de trabajadores.

“No hay ninguna negociación que nos lleve a tener un buen resultado… tenemos despidos injustificados”, acusó su secretario general, Acdmer Antonio Galicia Campos.

Asimismo, señalaron que existen adeudos millonarios derivados de resoluciones laborales que no han sido cubiertas, así como mesas de trabajo prometidas que no se han concretado.

En contraste, indicaron que en el sector salud se han registrado avances, ya que actualmente existen mesas de diálogo abiertas para atender sus demandas.

Finalmente, los líderes sindicales reiteraron que el desfile del 1 de mayo será un espacio abierto para la expresión de la clase trabajadora. “Todos tienen derecho a manifestarse para bien o para mal”, afirmaron.