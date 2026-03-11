Desmiente Profeco multas a negocios por comercializar tortillas en hieleras

marzo 10, 2026

Este lunes 9 de marzo Manuel Alberto Leal Villarreal -director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico, Tamaulipas- declaró que han comenzando a aplicar sanciones económicas a tortillerías por vender y transportar el producto por medio de una hielera, ya que viola las normas de sanidad.

El funcionario agregó que las multas podrían alcanzar hasta los 4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

De acuerdo con Leal Villarreal dicha práctica de comercialización infringe las Normas Oficiales Mexicanas NOM-051 y NOM-187, que regulan aspectos clave como la higiene, el etiquetado y la conservación de alimentos.

Sin embargo, la Profeco emitió un comunicado al respecto en el cual desmiente que la instancia pueda aplicar dichas multas, ya que no posee la facultad para hacerlo, por lo que la sanción económica no aplica para ningún estado de la República Mexicana.

“La Profeco informa que en ningún estado de la República esta instancia puede multar a los proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos. Esto, después de que el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte erróneamente declarara sobre multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.”, comienza el comunicado de la dependencia.

La Procuraduría añadió que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, su personal realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios; además, “vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetado, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos”.

Precisó que, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

Finalmente la Profeco reiteró que no cuentan con las facultades para aplicar multas económicas a comercios “por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas”, por lo que pidió a los proveedores y consumidores mantenerse alerta ante la posible imposición de sanciones económicas.