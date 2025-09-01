Toman escuela Vicente Guerrero; acusan al Director de practicar brujería

septiembre 1, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia protestaron y tomaron la escuela primaria “Vicente Guerrero” en la ciudad de Xalapa, durante este primer día del regreso a clases.

Las personas colgaron pancartas en el acceso principal del plantel, donde se dijeron inconformes con el nombramiento de un nuevo director que presuntamente enfrenta varias denuncias.

Se trata del profesor José Domingo Antonio Arreola, a quien señalaron de tener antecedentes de brujería y santería.

Algunos de los papás comentaron de manera anónima que el catedrático ha sido denunciado por ejercer dichas prácticas en agravio de estudiantes de otras instituciones académicas.

“El motivo de la protesta es porque nos van a mandar un nuevo director, ya que la que tenemos está nada más de paso, porque nada más está cubriendo un servicio de dirección. Y el tema es que el nuevo director que nos quieren mandar es una persona con antecedentes de santanería, brujería, vudú”, expresaron.

Los tutores han solicitado la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) sin obtener una respuesta favorable.

“El problema es que esta persona ha llevado esas cosas a las instituciones donde él ha estado al frente, como en Catemaco, Veracruz, en el 2022, y en Perote, ahorita en el 2024, no hace mucho”, añadieron.

Los quejosos bloquearon el portón principal de la escuela, ubicada sobre la calle Dante Delgado Rannauro de la colonia Vicente Guerrero, en esta capital veracruzana.