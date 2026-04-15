Facultad de Economía de la UV celebra 60 años con actividades académicas

abril 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV) celebrará su 60 aniversario con un programa de actividades académicas que se desarrollará del 21 al 24 de abril, con conferencias magistrales, mesas de debate y participación de egresados.

Esta facultad es la primera escuela de economía del sureste mexicano recordó la investigadora Ana Beatriz Lira Rojas.

Lo anterior, dijo, dio como resultado que la formación de los profesionales del área de la ciencia económica se haya llevado a cabo en este lugar.

«Es el nido de muchos de los funcionarios y empresarios que hoy están ejerciendo sus funciones y que han sido parte de la construcción de este estado y de la región”, dijo.

Asimismo, resaltó la importancia e influencia que han tenido a nivel nacional dado por su relevancia y trayectoria.

“Nuestra trayectoria, sin lugar a dudas, es algo que tenemos que festejar con cuestiones académicas que sean de interés para nuestros colegas que estamos esperando que se sumen a este proyecto y para la sociedad en general”.

De ahí que la jefa de carrera, Nayeli León, detalló que las actividades están diseñadas para todo público durante estos cuatro días.

“Durante estos cuatro días vamos a tener diferentes conferencias magistrales, mesas de debate y participaciones de egresados de la Facultad de Economía”, explicó.

La inauguración se realizará el 21 de abril con una conferencia del economista José Blanco, titulada “El colapso en curso”, y para el 24 se contará con la participación de uno de los egresados como Alberto Olvera también con una conferencia magistral.

Además, habrá mesas de debate y reflexión donde se hablará de la historia de la facultad y la economía mexicana y veracruzana, así como presentaciones de libros.

“Se va a discutir la economía veracruzana, pero también vamos a hablar acerca de la historia de la facultad de economía y cómo ha ido evolucionando la impartición de la ciencia económica a lo largo del tiempo”, agregó.

Las actividades se llevarán a cabo en el Museo de Antropología de Xalapa, en la sala anexa Tlaqná y en las instalaciones de la propia facultad, por lo que las autoridades hicieron una invitación abierta a la comunidad.