Necesario seguir visibilizando el autismo

abril 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Al anunciar el evento “Hablemos de Autismo 2026”, que se realizará el sábado 18 de abril en Xalapa en el IMAC, María Fernanda Morales Riquer, representante del Centro Educativo Milenio, afirmó que el autismo sigue siendo una condición invisibilizada en la sociedad.

Dijo que pese a que impacta de manera significativa la vida diaria de quienes lo presentan, hace falta mucha conciencia sobre el tema.

Señaló que, aunque el sistema de salud ya reconoce el autismo como una discapacidad, persisten mitos y desinformación que provocan que muchas personas lo consideren erróneamente una enfermedad o minimicen su impacto.

“Es una condición de vida permanente; el niño nace con autismo y será un adulto autista”, subrayó.

Expuso que esta falta de información contribuye directamente a la exclusión social y que éste afecta áreas clave como la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requiere distintos niveles de apoyo.

Sin embargo, al no ser una discapacidad visible, suele pasar desapercibida, lo que dificulta su comprensión e inclusión.