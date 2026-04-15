Derrota de Orbán representa un cambio político para la derecha europea: Luis Castro

abril 15, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista con el Maestro Luis Castro Obregón, comentó acerca de la derrota electoral de Victor Orbán, presidente de Hungría por 16 años, pertenciente a la política liberal y de extrema derecha. Personaje cercano a Donald Trump y su derrota representa un cambio político importante en europa del este.

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