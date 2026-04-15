Exigen justicia por envenamiento masivo de perros en Xalapa

abril 15, 2026

Juan David Castilla

La noche del martes 14 de abril se reportó el envenenamiento de al menos 14 perros en la calle Edén, en la colonia Paraíso, en la ciudad de Xalapa.

Azul Fernández, titular del albergue Ada Azul, manifestó su total rechazo ante estos hechos y exigió la intervención inmediata de las autoridades para dar con los responsables.

De acuerdo con los reportes recibidos por la activista, sujetos a bordo de una camioneta habrían arrojado pollo contaminado con veneno en un área donde habitan perros comunitarios.

La Brigada de Bienestar Animal logró recolectar ocho cuerpos, mientras que el resto permanece en zonas de difícil acceso en el monte.

En otros casos de envenenamiento, las víctimas no solo se encuentran perros —quienes estaban vacunados y esterilizados por cuidadores locales—, sino también gatos y ejemplares de fauna silvestre como conejos, ardillas y tlacuaches.

Azul Fernández señaló que vecinos de la zona sospechan de propietarios de bodegas y salones de fiestas cercanos, quienes previamente habían lanzado amenazas debido a la presencia de los canes en la zona de Paraíso.

“Son perros sociables que están ahí por el abandono de dueños irresponsables, no por gusto», enfatizó la activista, subrayando que la falta de campañas de esterilización oficiales agrava la situación de calle de estos animales.

Este incidente se suma a una racha de casos similares en colonias como Fovissste y la zona de Magueyitos, donde en fechas recientes se contabilizaron entre 15 y 20 perros envenenados adicionales.

Ante la impunidad que suele rodear estos casos, Azul Fernández hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información de manera anónima y anunció una marcha de protesta para el próximo 8 de mayo.

«Esperemos que no se quede como otros casos archivados nada más, que le den carpetazo y se olvide. Las leyes y las multas ya existen, solo falta que las autoridades las apliquen», sentenció Azul Fernández.