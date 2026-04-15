Jubilados del sector energético marchan en Xalapa en defensa de sus derechos constitucionales

abril 15, 2026



Juan David Castilla/Xalapa. Jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron en las calles de Xalapa para expresar su rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La movilización comenzó en las oficinas de la CFE División Oriente, avanzando por la calle Ignacio Allende hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde los manifestantes bloquearon la circulación en la calle Juan de la Luz Enríquez como medida de presión ante lo que consideran una violación directa a sus derechos adquiridos.

Los inconformes denunciaron que esta modificación legal pretende aplicarse de manera retroactiva, lo cual vulnera el artículo 14 de la Constitución Mexicana y atenta contra la certeza jurídica que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos.

De acuerdo con Víctor Hugo Montalvo, jubilado de CFE, esta medida no solo es discriminatoria al afectar únicamente a un sector específico, sino que representa una violación flagrante a los derechos humanos y a los acuerdos previamente establecidos ante la Secretaría del Trabajo.

“Nos afecta a todos los jubilados de confianza del sector energético Pemex, CFE y a la banca pública y a nuestras familias. Nosotros tenemos un derecho obtenido legalmente ante la Secretaría del Trabajo y se nos piensa violentar estos derechos adquiridos afectándonos a todos”, expresó.

Los manifestantes advirtieron que el debilitamiento del Estado de derecho tiene consecuencias graves para la economía nacional.

Hicieron hincapié en que México ha caído consistentemente en los rankings internacionales de justicia y legalidad, situándose en la posición 121 de 133 países evaluados por el World Justice Project en 2025.

Alertaron que este tipo de reformas incrementa el «grado de riesgo país», lo que no solo ahuyenta la inversión extranjera, sino que encarece los costos de cualquier obra pública o privada, afectando finalmente el poder adquisitivo de toda la población y el desarrollo de las futuras generaciones.