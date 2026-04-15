Advierten riesgo por tapa abierta en banqueta del centro de Xalapa

Advierten riesgo por tapa abierta en banqueta del centro de Xalapa

abril 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Una tapa de registro abierto sobre la banqueta en la calle Vicente Guerrero, en el centro de Xalapa, representa un riesgo para peatones que transitan por la zona, especialmente durante la noche.

De acuerdo José Barrientos, vecino del lugar, el problema tiene al menos una semana sin ser atendido, lo que ha obligado a las personas a tomar precauciones para evitar accidentes.

“Pues es muy grave, ¿no? Y de noche uno viene y está oscuro y no se ve”, expresó, al señalar que aunque colocaron algunos objetos para alertar, el peligro persiste.

El entrevistado dijo que esta situación no es aislada, ya que en distintos puntos de la ciudad existen condiciones similares.

“Toda Xalapa está así, por todas partes hay cables que están colgando en la banqueta. Uno pasa y se puede hasta lastimar”, comentó.

Asimismo, recordó que este tipo de fallas puede derivar en accidentes graves por lo que es importante que las autoridades lo atiendan.

“Una conocida mía se tropezó, se rompió la cara tuvieron que hacerle cirugía”, relató.