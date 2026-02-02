Ticketmaster enfrentará multa de 5 mdp tras venta de boletos de BTS

febrero 2, 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley en contra de Ticketmaster, derivado de las quejas por los altos precios de los boletos para los conciertos de la banda coreana BTS programados en mayo en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador César Iván Escalante Ruiz informó que la empresa fue notificada el 28 de enero y enfrenta una multa superior a los 5 millones de pesos.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse; este plazo concluye el 12 de febrero”, detalló Escalante Ruiz. La sanción se determina conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De manera paralela, Profeco notificó a tres plataformas internacionales de reventa de boletos: Viagogo, StubHub y HelloTicket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Se les exhortó a ajustarse a la regulación nacional para evitar prácticas desleales.

El procurador advirtió que, de no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, que podrían incluir restricciones para operar en México.

Escalante Ruiz también señaló que Profeco trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Estos se desarrollan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros están programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Ticketmaster reportó una demanda sin precedentes, con más de 2.1 millones de usuarios intentando adquirir las 136 mil 400 entradas disponibles, dejando fuera a aproximadamente el 94% de las personas interesadas.