Anuncia gobernadora aumento salarial del 7.5 por ciento a trabajadores estatales y 9.5 a mujeres con menos de dos salarios mínimos

Anuncia gobernadora aumento salarial del 7.5 por ciento a trabajadores estatales y 9.5 a mujeres con menos de dos salarios mínimos

mayo 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Trabajadores del Estado recibirán un incremento salarial del 7.5 por ciento retroactivo al 1 de enero, además aquellas mujeres que reciban menos de dos salarios mínimos este aumento será del 9.5 por ciento.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García quien dijo que el aumento a maestros y maestras será el mismo que se autorice a los federalizados por parte del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 15 de Mayo.

«Vamos a tener un aumento salarial del 7.5% a su salario para todos los trabajadores del Estado, esto es retroactivo a partir de primero de enero a todos los trabajadores. A las mujeres exclusivamente a las mujeres trabajadoras del estado que ganen menos de dos salarios mínimos el aumento va a ser de 9.5% esto es para reducir la brecha salarial».