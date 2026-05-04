Advierten del incremento de maltrato animal en Xalapa y anuncian marcha 

mayo 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Rescatistas de Xalapa denunciaron que en la actual administración municipal se ha recrudecido la violencia contra los animales porque, aunque están facultados para aplicar sanciones, no lo están haciendo.

Al anunciar la Marcha por los Derechos de los Animales del próximo 8 de mayo a las 15:30 horas que saldrá del Teatro del Estado, dijeron que el Departamento de Salud Animal está siendo omiso en el cuidado y protección de perros y gatos.

«Estamos luchado un grupo de rescatistas y la sociedad porque se hagan valer los derechos de los animales, que ya no exista tanto maltrato animal y sobre todo que las autoridades hagan su trabajo y pongan en práctica la aplicación de multas que fue un trabajo realizado por la administración pasada», expuso Goretti Ruiz Alcaraz de Ada Azul.

Refirió que la aplicación de sanciones a través de inspectores de la Brigada de Vigilancia Animal fue aprobado por cabildo en el gobierno anterior y aun así, sigue sin hacerse valer.

«Nos ponen mil pretextos, nos ha recibido la regidora de la comisión de Salud Animal, la directora y hemos hablado con la alcaldesa y solamente nos dan por nuestro lado. El maltrato animal cada día está existiendo más porque no está castigado».

Aunque se anunció que habría inspectores de la Brigada de Vigilanca Animal que estarían aplicando las sanciones en casos de maltrato, de acuerdo con las animalistas, no están haciendo su trabajo.

«Hasta la fecha no los están considerando, no los están llevando con ellos, para que ellos sean los que verifiquen y vean cómo está siendo el maltrato, seguimos siendo las rescatistas las que acudimos a los llamados», dijo.

Recordó que hace unos días, Azul Fernández del albergue Ada Azul, acudió a rescatar un perro que se cayó de la azotea, y ahora está siendo demandada, «después de que había un maltrato. Nosotros nos arriesgamos y ponemos a los animales bajo protección».

Advirtió que en la ciudad, sigue habiendo animales en las azoteas, sin agua, a sol y sombra, «siguen siendo abusados sexualmente, macheteados y maltratados de manera muy violenta, el maltrato no ha terminado ni terminará si no se aplican las multas».

Se cobran las esterilizaciones

Acusó que aun cuando en el gobierno anterior, a las rescatistas no les cobraban las esterilizaciones, se les quitó ese beneficio cuando la atención que brindan requiere de gastos importantes pues la mayoría tiene entre 25 y 30 animales en sus hogares.

«Lo único que hacen es mandarnos a las autoridades para que seamos fiscalizadas y entreguemos documentos de que nuestros animales están bien. Es un acoso por parte de ellos», añadió.

Precisó que las esterilizaciones se las están cobrando en 420 pesos, incluso más que en cualquier veterinaria, lo mismo que las cremaciones que pueden llegar a costar hasta 3 mil 500 pesos.

Envenenamientos van en aumento

Las rescatistas alertaron sobre un incremento de envenenamientos masivos como el caso de gatos en la unidad habitaciones Fovissste y de perros en la colonia Paraíso.

Romy de Cruz de Huellas de Amistad, dijo que las autoridades locales han minimizado el problema lo que ha hecho que se agrave.

«El maltrato se ha recrudecido en esta administración, porque no hay sanciones y uno de los focos rojos es el envenenamiento de gatitos en el Fovissste que salieron a decir que no existía y después 14 animales envenenados cruelmente en la colonia Paraíso que después dijeron que solo fueron siete», criticó.