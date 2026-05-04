PVEM buscará reunión con Fedayca por casos de maltrato en fiestas patronales

mayo 4, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitará una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAyCA) para dar seguimiento a denuncias por maltrato animal registradas en diversos municipios.

El diputado local, Marcelo Ruiz, adelantó que darán seguimiento a todas las querellas que se han iniciado por el maltrato de animales durante celebraciones, principalmente en fiestas patronales.

Entre los casos denunciados se encuentra el de Atzacan, donde murieron dos toros durante una festividad; además de la organización de una pelea de gallos en Aquila, en el mes de febrero, y la muerte de un novillo en Ixhuatlancillo en medio de una corrida de toros.

Por ello, dijo, pedirán una reunión con el titular de la FEDAyCA para conocer el avance de las investigaciones y dar seguimiento a los expedientes.

“Vamos a pedir una reunión para conocer el avance de los expedientes y pedir un impulso para que se deslinden responsabilidades y la investigación pueda tener un asidero jurídico real, donde haya responsables, sancionados y en su caso sentenciados”.

El legislador consideró que ninguna celebración puede usarse como pretexto para maltratar a los animales, cuando en la Constitución se reconoce su protección como seres sintientes.

“Y exhibir a un ser vivo a que sufra en público, más allá de las tradiciones, es algo que no le abona a la paz, que no le abona a la estabilidad y que, además, está violentando un precepto constitucional”.

Reconoció que la más reciente reforma a la Constitución —que reconoce a los animales como seres sintientes— no se ha difundido de manera eficiente, y señaló que corresponde a los ayuntamientos informar a la ciudadanía.