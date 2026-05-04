Sismo de magnitud 5.6 sacude la el centro del país

Sismo de magnitud 5.6 sacude la el centro del país

mayo 4, 2026

No se registran daños ni víctimas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un sismo de 5.6 grados se registró la mañana de este lunes con epicentro en Pinotepa Nacional, Guerrero, sin causae daños ni víctimas.

La Alerta Sísmica se activó en algunos puntos del centro del país, aunque no ocurrió lo mismo con las notificaciones en teléfonos móviles, lo que provocó confusión entre usuarios.

Mientras en diversas zonas el movimiento telúrico pasó prácticamente desapercibido, en otras se percibió de forma leve, sin que se reportare daños materiales ni personas afectadas.

El sismo tuvo una magnitud de 5.6, con epicentro localizado a 24 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 09:19:26 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Tras una revisión autoridades de protección civil indicaron que hubo saldo blanco al tiempo que reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

En Palacio Nacional, el fenómeno natural se registró un poco después de terminar la conferencia mañanera, tras lo cual se desalojó alrededor de 400 personas de las oficinas de Palacio Nacional, lo cual también se reportó saldo sin novedad.