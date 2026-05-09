UV reabrirá unidad de Ciencias de la Salud en Poza Rica en agosto: rector

UV reabrirá unidad de Ciencias de la Salud en Poza Rica en agosto: rector

mayo 9, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, informó que la rehabilitación del edificio de Ciencias de la Salud en Poza Rica registra un avance cercano al 90 por ciento, por lo que se prevé que las instalaciones puedan estar listas para recibir a estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

Tras las inundaciones del pasado 10 de octubre del 2025, la Unidad de Ciencias de la Salud de Poza Rica se inundó generando afectaciones en toda la infraestructura y el equipo que usaban los estudiantes.

En entrevista, Aguilar explicó que actualmente los alumnos continúan tomando clases en sedes alternas mientras concluyen los trabajos de rehabilitación del inmueble, sin embargo, confió que para el mes de agosto la unidad será operativa.

“En Poza Rica estamos casi por terminar la reconstrucción del edificio de Ciencias de la Salud. Los estudiantes están tomando clases en sedes alternas. Nosotros pensamos en agosto ya tener listo todo Ciencias de la Salud”, expresó.

El académico detalló que las obras de reconstrucción avanzan con apoyo de la Secretaría de Educación Pública, principalmente en tareas de limpieza y rehabilitación de áreas dañadas.

“Sobre todo, el edificio ya está casi terminado. Hemos estado trabajando en ello, pero nos ha estado apoyando mucho también la SEP”, comentó.

Martín Aguilar indicó que actualmente la universidad se encuentra en la etapa final para la adquisición del equipo que resultó dañado por las inundaciones, proceso en el que también cuentan con respaldo del gobierno estatal.

“Como ustedes recordarán, la gobernadora nos brindó su apoyo. Espero que en el transcurso de este mes tengamos ya la posibilidad de contar con el equipo completo”, dijo.

Explicó que la inversión total estimada para la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones ronda los 70 millones de pesos, aunque el gasto más fuerte corresponde precisamente a la reposición de equipo especializado.

“La inversión que nosotros estimamos inicialmente está sobre los 70 millones de pesos, porque sería equipo, aunque ya estamos invirtiendo recursos en la remodelación y reestructuración. Lo que nos lleva más es el equipo, que estaría sobre 30 o 40 millones de pesos”, detalló.

El rector mencionó que, aunque en este momento se trabaja en la readecuación del inmueble afectado, la Universidad Veracruzana analiza a futuro la posibilidad de reubicar las instalaciones ante el riesgo de nuevas inundaciones en la zona.

Señaló que la inundación más reciente ocurrió una década después de un evento similar, por lo que la institución revisa opciones para adquirir un terreno que permita iniciar gestiones de reubicación.

“Estamos tratando de ubicar primero un espacio, un terreno, para después empezar a hacer las gestiones de reubicación”, agregó