Atacan a balazos e incendian propiedad de Rocha Moya en Culiacán

Atacan a balazos e incendian propiedad de Rocha Moya en Culiacán

mayo 9, 2026

Redacción.- Una propiedad vinculada al gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos e incendiada la mañana de este sábado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, en medio de la crisis política y de seguridad que enfrenta Sinaloa.

De acuerdo con reportes de vecinos y medios locales, un grupo armado arribó al inmueble, ubicado en la esquina de la calle Lago de Cuitzeo, y disparó en repetidas ocasiones con rifles de alto poder contra la fachada de la vivienda de tres pisos.

Además de los impactos de bala, versiones periodísticas señalan que los agresores intentaron incendiar la propiedad, provocando daños materiales en el lugar. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidos.

La vivienda permanecía deshabitada desde 2021, año en que Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa.

El ataque ocurre días después de que el mandatario solicitara licencia temporal al cargo, el pasado 2 de mayo de 2026, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

Tras la salida de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde fue designada gobernadora interina por el Congreso estatal.

Elementos de seguridad estatal y peritos acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes, mientras la zona permaneció acordonada durante varias horas.