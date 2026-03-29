Secretaría de Comunicaciones federal activa operativa de auxilio vial en Veracruz

marzo 29, 2026

*Durante periodo vacacional de Semana Santa habrá 16 cuadrillas resguardando 2 mil 613 km de carreteras libres de peaje

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Activa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) operativo de Auxilio Vial en carreteras federales de Veracruz durante el periodo de Semana Santa, informó la delegación estatal de la dependencia.

De acuerdo a un comunicado emitido por la SICT el operativo inició el viernes 27 de marzo y continuará hasta el 12 de abril, con el despliegue de 16 cuadrillas en distintos puntos estratégicos de 2 mil 613 kilómetros carreteros.

“Se refuerza el Programa de Auxilio Vial en las carreteras federales del estado de Veracruz, con el objetivo de brindar mayor seguridad y atención a las personas usuarias. Para este operativo se han desplegado 16 cuadrillas en distintos puntos estratégicos, distribuidas a lo largo de los 2 mil 613 kilómetros de la red federal libre de peaje”.

Las brigadas mantendrán constante movimiento y recorridos para identificar

oportunamente a usuarios que requieran apoyo.

El operativo contempla asistencia gratuita en caso de fallas mecánicas, ponchaduras, falta de combustible, sobrecalentamiento de vehículos, así como orientación en situaciones de emergencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“La SICT exhorta a las personas usuarias a planificar sus viajes con anticipación, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono celular al conducir y respetar los límites de velocidad”, finalizó.